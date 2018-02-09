Россияне жалуются на местные власти в информслужбу штаба Путина

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Звонки, поступившие в пятницу в информационную службу штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина во время телефонной линии с его доверенными лицами, говорят о том, что местные власти не слышат народ, заявил журналистам председатель Общественного совета при МВД РФ и доверенное лицо Путина Анатолий Кучерена.

"Те звонки, которые буквально недавно поступили, свидетельствуют о том, что граждане сетуют, что их никто не слышит… Все-таки органы местного самоуправления должны собирать так называемый "сход" и должны учитывать мнение граждан", — сказал Кучерена.

Ранее в информслужбе сообщили, что за время ее работы с 15 января поступило более 9 тысяч обращений граждан со всей страны. Больше всего звонков поступило из Московского региона, Краснодарского края, Ростовской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.