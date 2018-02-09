Главный онколог Москвы объяснил прирост больных раком в столице

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прирост онкобольных в Москве в год составляет 7,1% от канцерегистра из-за раннего выявления заболеваний и общего увеличения продолжительности жизни, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"На сегодняшний день у нас в канцерегистре (регистр онкологических больных – ред.) по данным на 1 января 2017 года состоит порядка 290 тысяч человек. При этом средний ежегодный прирост онкобольных от этого регистра в Москве составляет 7,1%, и на это есть несколько причин. Первая – это общее увеличение продолжительности жизни. Вторая — это более раннее выявление онкологических заболеваний", — рассказал он.

По его словам, увеличение продолжительности жизни связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также, благодаря сегодняшним возможностям хирургии и химиотерапии, рак может быть переведен в хроническую стадию.

"Мы стали помогать жить долго тем людям, которые раньше жили несколько месяцев после постановки диагноза, если он не был поставлен в начальной стадии, или после рецидива через какое-то время после лечения. Сейчас болезнь можно перевести в хроническую стадию: то есть, метастазы могут быть, но они не будут развиваться", — объяснил Хатьков.

Онколог также отметил, что рост по отдельным заболеваниям есть и в молодом возрасте, поэтому необходимо помнить о факторах риска и вовремя осуществлять необходимую профилактику.

"Известно, что курение, жирная пища, гиподинамия, недостаточное употребление клетчатки в пищу, избыточное употребление термически обработанного красного мяса – это те вещи, которые точно увеличивают заболеваемость онкологической патологией. Поэтому это надо иметь в виду, чтобы осуществлять профилактику", — подчеркнул собеседник агентства.