В московском регионе с 3 по 5 февраля выпало почти полметра снега

Сугробы у проезжей части в Москве

Сугробы у проезжей части в Москве

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Порядка 47 сантиметров снега выпало в Москве и столичном регионе в минувшие выходные, что стало рекордом за годы наблюдений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ по Московской области.

"С 3 по 5 февраля 2018 года в Москве и регионе выпало порядка 47 сантиметров снега — это один из рекордных показателей за годы метеонаблюдений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в наиболее сложных случаях спасатели помогают властям устранять в районах Подмосковья последствия аномального снегопада. Так, в Можайске пожарные помогли разгрести снежные завалы на территории детского сада.

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