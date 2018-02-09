Верность по-севастопольски. Полжизни ради ржавой подлодки

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым, Андрей Киреев. Долгие годы уникальная подводная лаборатория "Бентос 300" ржавела в акватории Инкермана. Все это время бывшие члены экипажа субмарины неоднократно пытались восстановить аппарат хотя бы в качестве музейного экспоната, но ограниченные финансовые возможности ставили крест на всех попытках спасти легенду советской гидронавтики. Неудачи расстраивали, но подводники руки не опускали.

В конце октября прошлого года бывший старпом "Бентоса", а ныне один из собственников ржавого "монстра" Юрий Брага решил испытать судьбу еще раз и принять участие в конкурсе на получение президентского гранта. В этот раз морякам повезло. На восстановление подводного аппарата было выделено почти 9 млн рублей. Энтузиасты решили не ограничиваться реконструкцией только "Бентоса". О далеко идущих планах гидронавтов узнал корреспондент РИА Новости Крым.

Три в одном

Подводная лаборатория "Бентос 300" (бентос — глубина в переводе с греческого языка) была построена в конце 1975 года. В 1976 году она прибыла в Севастополь и вошла в состав городского экспериментально-конструкторского бюро по подводным исследованиям. Позже оно было переименовано в Севастопольскую базу специального экспериментального флота и подводных аппаратов "Гидронавт", подчинявшуюся министерству рыбного хозяйства СССР.

© РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана © РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана

"Бентос" — уникален. Это и подводная лодка (в отличие от боевой — без вооружений), и подводная лаборатория, и водолазный комплекс, оборудованный барокамерой и шлюзом для выхода в море. Наши сильные стороны: автономность (рекорд беспрерывного пребывания под водой около 12 суток) и рабочая глубина — 360 метров (предельная 400 метров)", — подчеркивает Брага.

В носовой части субмарины располагается наблюдательно-спасательная рубка (НСР) сферической формы, основная функция которой — спасение экипажа.

"НСР должны были задействовать, если лодка по каким-то причинам не может всплыть с глубины ниже 100 метров. Выше этой отметки следовало использовать водолазное оборудование. В рубку помещался весь экипаж — 12 человек", — рассказал РИА Новости Крым бывший старший механик "Бентоса" Александр Древетняк.

© РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана © РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана

В 1980 году НСР была успешно испытана и доказала эффективность эвакуации при нештатной ситуации. Правда, испытания проходили на глубине 30 метров при участии трех гидронавтов.

"Бентос" в длину превышал 30 метров, в ширину — чуть более 6 метров, высота — 12 метров, вес (в воздухе) — 610 тонн.

Основное предназначение подводной лаборатории — изучение морской флоры и фауны. Аппарат впервые в мире провел многолетние наблюдения за филлофорным полем Зернова (водорослями, которые используются в медицине и косметике). Осмотрел множество крупных мидийных поселений. Конечно, много исследований было посвящено морским обитателям.

"Мы проводили изучение последствия траления рыбы. Благодаря нашим исследованиям этот способ ее добычи, который наносит колоссальный вред придонной флоре и фауне, был остановлен", — отметил Древетняк.

Помимо этого, "Бентос" привлекался к обследованию шельфов, трубопроводов. "Именно он обнаружил газогидраты на дне Черного моря — кристаллические соединения, образующиеся из метана и воды при определенном давлении и низкой температуре", — сказал Брага.

Пользовались услугами гражданских гидронавтов и военные — привлекали подлодку для поиска и подъема ракет, торпед.

Губительное мелководье

До развала Советского Союза было изготовлено всего лишь два "Бентоса", и оба базировались в Севастополе. Переход из социализма в капитализм больно сказался на всех сферах жизни развалившейся страны, и база "Гидронавт" не стала исключением. Структуру банкротили, ее суда за долги забирали порты иностранных государств.

© РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана © РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана

В начале 90-х оба "Бентоса" выкупили бизнесмены из Сибири. Второй к тому времени только прошел капитальный ремонт и находился в идеальном состоянии. Аппараты хотели использовать для поиска сокровищ в Карибском море, но из-за финансовых проблем эти задумки реализованы не были.

"После появления постановления о том, что имущество, находящееся на территории Украины, переходит в собственность страны, бизнесмены перевезли второй "Бентос" в Новороссийск. Какое-то время экипаж находился там, но из-за финансовых проблем вынужден был уехать в Севастополь. Попытки вернуть аппарат в город-герой не увенчались успехом — на предприятии не нашлось средств, хотя экипаж готов был работать бесплатно. Подводную лодку закрепили у пирса, но во время сильного шторма она затонула. Позже российские военные для очистки территории под нужды флота распилили "Бентос" на части, которые вытаскивали из воды и утилизировали", — говорит Брага.

Оставшуюся в Севастополе субмарину продают на металл. "В 2000 году на лодку проникли какие-то люди, открутили бронзовые клапаны, чтобы сдать. В результате "Бентос" тонет", — вспоминает старпом.

© РИА Новости Крым/Андрей Киреев Старпом "Бентос 300" Юрий Брага и старший механик Александр Древетняк © РИА Новости Крым/Андрей Киреев Старпом "Бентос 300" Юрий Брага и старший механик Александр Древетняк

После этого бывшие члены экипажа подводной лаборатории создают клуб "Бентос" и предпринимают попытки спасти уникальный аппарат. В 2009 году основной собственник субмарины Виктор Ковалев продает свою квартиру, чтобы поднять подводную лодку и поставить ее в док на ремонт.

"Тогда мы сняли твердый балласт, облегчили аппарат примерно на 40 тонн — металл мы отдали за услуги дока. После этого лабораторию перетащили в то место, где она находится и сегодня ", — подчеркивает Брага.

Музейный флот

Мысль о спасении "Бентоса" не покидала бывших членов его экипажа все это время. Моряки цеплялись за любой шанс возродить подводный аппарат. "Когда я узнал о президентских грантах, решил поучаствовать. В конце октября 2017 года подготовил документы о восстановлении "Бентоса" и создании на его базе музея гидронавтики в категории "сохранение исторического наследия". В конце года я узнал о победе. Нам выделено 8,7 млн рублей, еще 800 тыс рублей мы должны вложить в проект из личных средств", — сказал Брага.

Сегодня состояние подлодки плачевное. Весь легкий корпус сгнил, остались две рубки и прочный корпус, который был создан из более устойчивой к морской среде стали. Внешне субмарина выглядит как ржавое чудовище. Однако Брага и Древетняк заверяют, что восстановить лодку в качестве музейного экспоната возможно.

© РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана © РИА Новости Крым/Андрей Киреев Подводная лаборатория "Бентос 300" в Севастопольской бухте в районе Инкермана

"В начале марта мы поставим "Бентос" в док в Южной бухте. Максимально облегчим — уберем все ржавые элементы, лишнее оборудование, приведем его в порядок. В проекте будут принимать участие представители конструкторского бюро "Малахит" (Санкт-Петербург), которые проектировали этот аппарат", — говорит Брага.

После этого подводную лабораторию перевезут в Балаклаву, где установят на суше в качестве музейного экспоната. "Ленточку мы должны перерезать 29 ноября этого года", — отмечает старпом.

Однако на реконструкции "Бентоса" команда останавливаться не собирается. В планах создать полноценный музей гидронавтики у выхода из Балаклавской бухты — на участке возле восстановленных вилл XIX века.

"Именно в этом месте зародилась российская гидронавтика. Там возникла экспедиция подводных работ особого назначения, был организован военный водолазный техникум с учебным полигоном. Кроме того, в том месте в горе располагается штольня площадью 1,7 тыс кв м, которую раньше использовали военные. Это идеальное место для размещения современного интерактивного музея", — подчеркивает Брага.

"Бентос" будет не единственным аппаратом, установленным перед входом. В планах поставить там обитаемые подводные аппараты "Север", "Омар", "Тетис", а также два военных автономных рабочих снаряда, один из которых — АС-10 — тоже ржавеет в акватории Севастополя.

Фотография "Бентос 300" из книги о гидронавтах Фотография "Бентос 300" из книги о гидронавтах

Для организации этого музея энтузиасты регистрируют автономную некоммерческую организацию культуры "Музей гидронавтики", учредителями которой выступят Российское географическое общество, всероссийское научно-техническое общество судостроителей имени академика Крылова (Санкт-Петербург), благотворительный фонд Федора Конюхова, клуб "Эпрон", "Донводспецмонтаж" (Ростов), институт кино (Москва), другие структуры и частные лица.

"Создание АНО позволит нам участвовать в других грантах, получать субсидии и создать новый музей в Балаклаве, который станет еще одним центром притяжения туристов", — убежден Брага.

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