Клишас рассказал, к чему приведет закон о создании кассационных судов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать укреплению авторитета судебной системы и росту доверия граждан к судебным органам, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Верховный суд РФ ранее внес в Госдуму законопроект о создании самостоятельных апелляционных и кассационных инстанций для судов общей юрисдикции. Сейчас апелляционные и кассационные инстанции вместе входят в общую структуру суда и даже располагаются в тех же зданиях, что и городские, и областные суды. По мнению ВС РФ, такое положение может влиять на их самостоятельность.

Документом предлагается создать девять кассационных судов общей юрисдикции и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматривать не в том же суде, решение которого опротестовали, и даже не в этом же субъекте РФ. Кроме того, предлагается создание отдельного звена судебной системы — апелляционных судов общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов.

"Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, росту доверия граждан к судебным органам, а также позволит оптимизировать нагрузку областных и равных им судов", — сказал Клишас.

По его словам, в результате такого изменения компетенции судебных инстанций будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции.

"При этом из ведения Верховного суда будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в законную силу судебные акты, что будет соответствовать экстраординарному характеру данной судебной инстанции и обусловит возможность вмешательства в разрешение спора только после исчерпания способов проверки судебного акта в других инстанциях и только в исключительных случаях", — отметил сенатор.

Как подчеркнул Клишас, с внесением в Госдуму этого законопроекта судебная реформа в РФ, стартовавшая несколько лет назад, выходит "на новый виток развития". "Судебная реформа запустила масштабные преобразования. И после принятия федерального конституционного закона (о создании самостоятельных апелляционных и кассационных инстанций) нам предстоит дальнейшая кропотливая работа по формированию необходимой законодательной базы для организации и полноценной работы судебной системы", — заявил сенатор.