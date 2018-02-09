Клишас рассказал, к чему приведет закон о создании кассационных судов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать укреплению авторитета судебной системы и росту доверия граждан к судебным органам, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Документом предлагается создать девять кассационных судов общей юрисдикции и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Апелляционные и кассационные жалобы и представления будут рассматривать не в том же суде, решение которого опротестовали, и даже не в этом же субъекте РФ. Кроме того, предлагается создание отдельного звена судебной системы — апелляционных судов общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов.
"Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, росту доверия граждан к судебным органам, а также позволит оптимизировать нагрузку областных и равных им судов", — сказал Клишас.
"При этом из ведения Верховного суда будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие в законную силу судебные акты, что будет соответствовать экстраординарному характеру данной судебной инстанции и обусловит возможность вмешательства в разрешение спора только после исчерпания способов проверки судебного акта в других инстанциях и только в исключительных случаях", — отметил сенатор.