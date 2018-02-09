Прокурор Москвы недоволен, что уголовные дела расследуются слишком долго

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Прокурор Москвы Владимир Чуриков на коллегии по итогам деятельности столичного надзорного ведомства за 2017 год заявил, что растет число уголовных дел, расследование которых затягивается следователями, это создает угрозу их прекращения в связи с истечением срока давности.

Он отметил, что надзорное ведомство беспокоит рост числа уголовных дел, остающихся в производстве у следователей. По его словам, на конец 2017 года более 50 дел находилось у следователей со сроками расследования свыше полугода и свыше года.

"Подобная ситуация опасна тем, что в конечном итоге они могут быть прекращены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. И думаю, что не этого от нас хотели граждане, в чьих интересах возбуждались эти дела", — заключил Чуриков.

Он отметил, что снижение нагрузки на следователей и дознавателей не привело к улучшению качества их работы. "На этой стадии выявлено более 400 тысяч нарушений, для их пресечения внесено 22 тысячи актов реагирования, в дисциплинарном порядке по нашим мерам наказано 10 тысяч должностных лиц", — сказал Чуриков.

По его словам, остается значительным число нарушений на стадии приема, регистрации и рассмотрения заявлений о преступлении, в связи с чем отменено около тысячи незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и 134 тысячи постановлений об отказе в возбуждении (или каждое шестое). Нередки случаи прокурорских нарушений в данной сфере, отметил Чуриков.

По его словам, количество уголовных дел, оконченных в срок свыше установленного, по дознанию в полиции составляет 45 % от числа рассматриваемых дел (с нарушением месячного срока рассмотрения), в СК — 72 % от числа расследуемых дел.