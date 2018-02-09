Васильева в прямом эфире ВКонтакте ответит на вопросы пользователей

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте, сообщает пресс-служба министерства.

"Тринадцатого февраля в 18:30 по московскому времени министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире #VKLIVE", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из центральных тем эфира будет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — 2018. Как уточняется в сообщении ведомства, до 1 февраля старшеклассники могли определиться, какие экзамены они будут сдавать в этом году. Также Васильева ответит на вопросы о других важных аспектах образования и науки в России.

Добавляется, что с октября 2017 года в сообществе Минобрнауки России ВКонтакте проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, ИТМО, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.