Московский прокурор назвал причину переполненности столичных СИЗО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Прокурор Москвы Владимир Чуриков рассказал, что столичные СИЗО к настоящему моменту переполнены во многом из-за неоднократного продления срока содержания под стражей по одним и тем же основаниям.

На коллегии по итогам деятельности столичного надзорного ведомства за 2017 год Чуриков рассказал о частых подобных случаях и привел в пример попытку суицида обвиняемых в суде в ноябре 2017 года.

"В ноябре 2017 года при рассмотрении в суде ходатайства о продлении срока содержания под стражей несколько обвиняемых пытались покончить с собой. Проведенная по моему поручению проверка показала, что обвиняемые знакомились с материалами дела, не представляющего особой сложности в доказывании в течение последних 1,5 лет. При этом фактическое ознакомление с документами заняло всего лишь 30 дней", — сказал Чуриков.

По его словам, к концу года в городских СИЗО свыше 6 месяцев под стражей содержалось свыше 600 человек, а более года — 150. Из них с 64 арестованными следственные действия проводились не чаще, чем раз в три-четыре месяца, при этом треть приходится на следственную часть ГУВД.

"Во многом благодаря именно таким негативным примерам сегодня в следственных изоляторах арестованных содержится больше, чем предусмотрено лимитом, за что нас постоянно критикует Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации",- заявил Чуриков.