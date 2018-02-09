Для расчистки московских парковок от снега используют манипуляторы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Круглосуточная уборка улиц от снега продолжается в Москве после аномального снегопада, для расчистки парковочных зон городские службы хозяйства применяют манипуляторы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве не прекращаются круглосуточные работы по ликвидации последствий снегопада 3-5 февраля, когда выпало до 47 сантиметров снега. На улицах города задействованы более 17 тысяч единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, около 70 тысяч рабочих", – рассказал Бирюков в пятницу.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за прошедшие сутки на снегосплавные пункты вывезено порядка 1,25 миллионов кубометров снега. Он заметил, что при очистке от снега парковочного пространства в Москве используются манипуляторы, которые поднимают автомобили на платформы, затем убирают снег, а после окончания уборки возвращают транспортное средство на место.

По данным заммэра, с начала зимнего сезона всего с улично-дорожной сети города вывезено порядка 20 миллионов кубометров снега.