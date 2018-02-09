МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) спортсменов-инвалидов, участвующих в открытых всероссийских соревнованиях, а также их тренеров.

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде вознаграждений в денежной или натуральной форме, полученных российскими спортсменами-инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, по итогам завоеванных призовых мест на открытых всероссийских соревнованиях. От НДФЛ также освобождаются вознаграждения, полученные тренерами, которые готовили таких спортсменов к этим соревнованиям. Эти льготы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, то есть иметь обратную силу.

"Предлагаемые изменения подготовлены в целях материального стимулирования спортсменов-паралимпийцев, участвующих в открытых всероссийских соревнованиях, проводимых в связи с невозможностью участия российских спортсменов-инвалидов в международных спортивных соревнованиях. Это связано с приостановкой членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете", — пояснил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.

Сейчас не подлежат обложению НДФЛ призы, полученные спортсменами, в том числе инвалидами, за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов.

При этом из-за позиции Международного паралимпийского комитета по девяти видам спорта, находящимся под его управлением (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд-кросс, хоккей-следж, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба), российские спортсмены-инвалиды не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях. В связи с этим планируется проводить открытые всероссийские спортивные соревнования по этим девяти видам спорта.

Реализация законопроекта позволит обеспечить одинаковые условия налогообложения доходов спортсменов-инвалидов за призовые места как по итогам Паралимпийских игр, так и по итогам открытых всероссийских соревнований.