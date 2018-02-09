В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать ювелирные украшения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии 14 февраля и 8 марта рассказал, на что необходимо обращать внимание при выборе и покупке ювелирных украшений.

"Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает осмотр и разбраковку изделия, проверку наличия на них оттисков государственного пробирного клейма РФ и именника изготовителя или сертификатов, сохранность пломб и ярлыков, сортировку по размерам", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что именник — это оттиск на ювелирном изделии, где указывается информация о производителе, годе выпуска изделия и территориальной инспекции, к которой относится изготовитель. Кроме того, выставленные для продажи ювелирные украшения должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования, изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия.

Отмечается, что вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указывается вся информация, в частности, наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и так далее.

Как сообщает ведомство, к каждому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык, содержащий наименование, название изготовителя, логотип и адрес предприятия, драгоценный металл с указанием пробы, артикул, вес, размер изделия (для колец, цепей, браслетов), виды драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик, цена. Роспотребнадзор просит покупателей обязательно сохранять кассовый и товарный чеки и бирку.

Покупателям также рекомендуется внимательно осмотреть украшение, найти оттиск пробирного клейма и именник завода-изготовителя. Отмечается, что в случае покупки изделия импортного производства именник может отсутствовать, но оттиск клейма должен присутствовать обязательно. Продажа ювелирных изделий без оттиска пробирных клейм РФ, а также оттисков именных изготовителей не разрешается.

Государственное пробирное клеймо состоит из шифра инспекции пробирного надзора, знака удостоверения и знака пробы. В РФ установлены платиновые (950, 900, 850), золотые (999, 958, 750, 585, 500, 375), серебряные (999, 960, 925, 875, 830, 800) и палладиевые (850, 500) пробы. Исключением являются изделия из серебра российского производства и массой до трех граммов, их продажа допускается без оттиска.

Подчеркивается, что ювелирные изделия надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Однако при обнаружении недостатков, если они не были оговорены продавцом, покупатель вправе потребовать заменить товар, отремонтировать изделие за счет продавца, вернуть товар и получить уплаченную за него сумму.

Роспотребнадзор также сообщает, что на бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней должны быть указаны их характеристики и масса, а со вставками из полудрагоценных — вес вставки. Отмечается, что для драгоценных камней в виде вставок в ювелирные изделия сертификат не требуется, его заменяет бирка.