RT впервые в России провел судейство престижной премии PromaxBDA

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеканал RT впервые в России провел судейство премии PromaxBDA, присуждаемой за достижения в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.

В состав жюри PromaxBDA EUROPE Awards 2018 вошли глава службы креативных разработок RT Борис Горлов, креативный директор телеканала HBO Europe Петер Варсикс, креативный директор канала France 3 Лорен Саваж, главный художник Первого канала Дмитрий Ликин, заместитель гендиректора телеканала ТНТ по стратегическому развитию Рубен Оганесян, креативный директор телеканала "Россия 24" Павел Борейко, директор по маркетингу телеканала СТС Андрей Тельминов, маркетинг-директор ТВ-3 Лили Шерозия и арт-директор студии N3 Design Андрей Голиков.

"Стали хозяевами первого судейства премии PromaxBDA в России. Надеемся, что члены жюри получили удовольствие и провели хороший день в стенах "рупора пропаганды", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Телеканал за свою историю завоевал 29 наград PromaxBDA, в том числе 12 золотых. Признание жюри в разные годы получали ролик "Мы вами гордимся!" с участием членов паралимпийской сборной России, серия видео к десятилетию телеканала, промо-ролик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и многие другие работы канала.

Вирусный ролик "RT 2035", приуроченный к 10-летнему юбилею канала, в котором Барак Обама и Джон Керри предстают на пенсии, а Эдвард Сноуден становится президентом США, завоевал бронзу на PromaxBDA, а также вышел в финал New York Festivals.

Награждение победителей PromaxBDA EUROPE 2018 пройдет 12-13 марта в Риме.