В Госдуме посоветовали Facebook открыть офис в России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что для Facebook было бы своевременным открыть в России офис для взаимодействия по защите интересов российских пользователей соцсети.
Глава думского комитета в ходе встречи напомнил о необходимости исполнения российского законодательства, а также создания более эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами, сопоставимой с той, что существует в ряде других стран. Кроме того, депутат заявил о том, что было бы своевременным открыть в России офис Facebook.
"Аудитория "Фейсбука", по некоторым оценкам, составляет свыше двадцати процентов российских пользователей Интернет, поэтому для оперативного взаимодействия по защите интересов столь многочисленной группы потребителей для компании было бы своевременно открыть офис на территории Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова Левина.
Сообщается также, что участники встречи выразили интерес к сотрудничеству по проектам в области онлайн-безопасности и договорились продолжить обсуждение возможной реализации данных инициатив в России.