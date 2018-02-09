В Госдуме посоветовали Facebook открыть офис в России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что для Facebook было бы своевременным открыть в России офис для взаимодействия по защите интересов российских пользователей соцсети.

Как сообщает пресс-служба комитета, соответствующее заявление Левин сделал на встрече с представителями компании Facebook: руководителем Facebook по связям с государственными организациями Европейского Союза Томасом Кристинсеном, директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех и руководителем по связям с государственными организациями России Ульяной Зининой.

Глава думского комитета в ходе встречи напомнил о необходимости исполнения российского законодательства, а также создания более эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами, сопоставимой с той, что существует в ряде других стран. Кроме того, депутат заявил о том, что было бы своевременным открыть в России офис Facebook.

"Аудитория "Фейсбука", по некоторым оценкам, составляет свыше двадцати процентов российских пользователей Интернет, поэтому для оперативного взаимодействия по защите интересов столь многочисленной группы потребителей для компании было бы своевременно открыть офис на территории Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова Левина.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности онлайн-среды и создания комфортной площадки для общения пользователей, в том числе для такой уязвимой группы, как подростки. По данным пресс-службы комитета, представители Facebook рассказали об опыте реализации проектов и инициатив, направленных на информирование о способах управления личной информацией и безопасного общения в сети.

Сообщается также, что участники встречи выразили интерес к сотрудничеству по проектам в области онлайн-безопасности и договорились продолжить обсуждение возможной реализации данных инициатив в России.