Около тысячи полицейских обеспечат безопасность на "Московской масленице"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Порядка тысячи полицейских задействуют в Москве для обеспечения безопасности на площадках фестиваля "Московская масленица", сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Фестиваль "Московская масленица" стартует в Москве 9 февраля, он продлится до 18 февраля‬ и будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой.

"Безопасность и правопорядок на праздничных площадках во время проведения фестиваля будут обеспечивать порядка 1000 сотрудников органов внутренних дел", — говорится в сообщении департамента.

Кроме того, на фестивальных площадках будет организовано дежурство 500 народных дружинников, а до начала праздничных мероприятий площадки будут обследованы кинологами со служебными собаками.

В местах массовых мероприятий не будут продаваться спиртные, слабоалкогольные напитки.

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что в целях антитеррористической безопасности в местах большого скопления людей будут установлены заградительные сооружения, бетонные блоки. На площадках, где в ближайшее время массовые мероприятия не планируются, заградительные сооружения демонтируют, добавили в департаменте.