РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Новое ежемесячное пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с начала года получили уже более 200 семей из Ростовской области, что составляет четверть от общего числа выплат по всей стране, сообщает правительство региона.
"Социальная поддержка населения всегда стояла на первом месте. Сегодня в донском регионе меры соцподдержки семей, имеющих детей, разнообразны и включают в себя восемь федеральных пособий и восемь региональных выплат. Все они предоставляются в полном объеме. Кроме того, с 1 января размеры пособий и выплат проиндексированы на 4%", — цитируются слова замгубернатора области Сергея Бондарева.
С этого года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца. Ее размер в Ростовской области составляет 10,5 тысячи рублей, а выплачивается она с момента рождения ребенка до достижения им 1,5 лет при условии, что среднедушевой доход для семьи из трех человек не превышает 47,8 тысячи рублей.