РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Новое ежемесячное пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с начала года получили уже более 200 семей из Ростовской области, что составляет четверть от общего числа выплат по всей стране, сообщает правительство региона.

"Ростовская область – абсолютный лидер по числу выплат нового ежемесячного пособия на первого ребенка. В донском регионе такая мера поддержки назначена на 223 ребенка, и ее получили уже более 200 семей – это четверть от общего количества по России", — говорится в сообщении. Всего в РФ на сегодняшний день такую выплату получили порядка 800 семей, уточняют региональные власти.

"Социальная поддержка населения всегда стояла на первом месте. Сегодня в донском регионе меры соцподдержки семей, имеющих детей, разнообразны и включают в себя восемь федеральных пособий и восемь региональных выплат. Все они предоставляются в полном объеме. Кроме того, с 1 января размеры пособий и выплат проиндексированы на 4%", — цитируются слова замгубернатора области Сергея Бондарева.

С этого года в России введена ежемесячная выплата на рождение первенца. Ее размер в Ростовской области составляет 10,5 тысячи рублей, а выплачивается она с момента рождения ребенка до достижения им 1,5 лет при условии, что среднедушевой доход для семьи из трех человек не превышает 47,8 тысячи рублей.