Президент РФ Владимир Путин проводит в Новосибирске заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин проводит в Новосибирске заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. 8 февраля 2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником и с 95-летием создания воздушного флота страны, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся историей отечественного воздушного флота, именами выдающихся ученых, конструкторов, инженеров, летчиков. Эти мужественные, талантливые, увлеченные любимым делом люди своими профессиональными успехами и достижениями заложили легендарные традиции отрасли, прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира", — говорится в поздравлении.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что авиатранспортный комплекс развивается и решает серьезные, многоплановые задачи. Он отметил, что наращивается сеть внутренних и международных перевозок, улучшается качество услуг, совершенствуется транспортная инфраструктура, а все эти результаты достигнуты благодаря опыту и высокой компетентности тружеников отрасли.