Во Владивостоке оформляют отбытие северокорейского судна

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Пограничники и таможенники пришли оформлять уход из России северокорейского судна, которое уже девять дней стоит во Владивостоке, рассказал РИА Новости замдиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов говорил РИА Новости, что северокорейский теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. По его словам, судно 1,5 дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия. После этого, по словам Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна в РФ, затем оно было заправлено топливом.

Как подчеркивал Баранов, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться во Владивостоке. Во Владивостокской таможне заявляли, что ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совбеза ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом. Также таможня установила, что сертификат на товар на судне Man Gyong Bong из КНДР оказался поддельным.

"Таможенники и пограничники уже прибыли на судно и оформляют его на отход. Они не предупредили никого, в том числе и агента. Нас просто выгоняют", — рассказал агентству Хмель.

Как заявил собеседник РИА Новости во Владивостокской таможне, они не могут принять решение о выдворении судна. "У нас нет таких полномочий — выдворять судно. Таможня не принимала такое решение", — рассказал собеседник агентства.

Ранее перевозчик "ИнвестСтройТрест" уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также компания занималась перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.