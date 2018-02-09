"Регионы получат 16 миллиардов рублей на строительство больниц"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Более 16 миллиардов адресных субсидий на строительство и реконструкцию выделят объектам здравоохранения в 2018 году, соответствующее распоряжение опубликовано правительства России.

"Объём распределённых субсидий составляет в 2018 году – 16 414,3 млн рублей, в 2019 году – 8392,5 млн рублей, в 2020 году – 3167,5 млн рублей", — говорится на сайте кабинета.

Уточняется, что деньги предназначены для софинансирование 24 объектов здравоохранения и позволят обеспечить в 2018–2020 годах строительство и реконструкцию медицинских организаций в регионах.