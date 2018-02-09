Роспотребнадзор обратил внимание на вспышку норовируса в Пхенчхане

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать информацию о вспышке норовирусной инфекции при планировании поездок в южнокорейский Пхёнчхан, где открывается зимняя Олимпиада.

"По информации оргкомитета Олимпийских игр 2018 года, в городе Пхёнчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. По состоянию на 7 февраля текущего года пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады", — говорится на сайте российского ведомства.

Со ссылкой на директора южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний сообщается, что больные норовирусной инфекцией выявлены среди сотрудников пищеблоков в медиадеревне, что могло стать причиной инфицирования пищи и распространению инфекции.

Южнокорейские власти проводят лабораторное обследование персонала пищеблоков и объектов торговли, исследование пищевых продуктов и воды, также заменены сотрудники охраны Олимпийских объектов до завершения карантина.

Норовирус передается с пищей и проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Причинами становятся нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами. Чтобы не заболеть, рекомендуется выбирать проверенные пункты питания, мыть руки перед едой, не есть пищу для употребления "на ходу", пить бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать и обрабатывать овощи и фрукты перед едой.