В Бурятии рассмотрят просьбу наградить спасавших детей педагогов

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Власти Бурятии рассмотрят обращение родителей и детей школы в Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников, с просьбой присвоить звания заслуженных учителей двум педагогам, защищавшим школьников, а также наградить 11-классника Давыда Мамонова, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

Как сообщалось ранее, ученики и родители школы в Улан-Удэ, где произошло нападение, попросили присвоить звания заслуженных учителей России двум педагогам, спасавшим и защищавшим детей при ЧП в школе. Они также считают, что награды достоин 11-классник Давыд Мамонов.

В среду Росгвардия Бурятии сообщила, что заместитель начальника управления Иван Ванчугов вручил благодарность Давыду Мамонову за проявленную отвагу, мужество и смелость при спасении людей. По данным ведомства, когда произошло ЧП, старшеклассник вынес девочку, которую нападавший ранил топором, а также не подпустил его к другим детям. Кроме того, он помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

"Да, рассмотрим. Парня, бесспорно, поощрим. Когда пройдут следственные действия, будут даны оценки действиям всех, кто так или иначе имеет к этому отношение, мы соответствующим образом отреагируем", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, рассмотрят ли власти республики обращение родителей и школьников.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.