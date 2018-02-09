Большинство россиян будут следить за ходом Олимпийских игр, показал опрос

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следить за ходом Олимпийских игр в Пхёнчхане собирается 61% россиян, еще 35% этого делать не планируют, тогда как в 2014 году за зимней Олимпиадой в Сочи намеревались следить 67% россиян, не собирались 27%, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Решением МОК от 5 декабря 2017 только "чистым" российским спортсменам было разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

Опрос "ФОМнибус" проходил 3–4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 регионов России. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Тем, кто собирается следить за ходом Олимпиады, был задан вопрос, соревнования по каким видам спорта их интересуют. В тройке лидеров оказались фигурное катание (его выбрали 32% респондентов), биатлон (30%) и хоккей (27%).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).