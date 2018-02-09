МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Большинство россиян (48%) поддерживает участие российской команды в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом, еще 34% выступают за отказ от участия и бойкот Олимпиады, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Решением МОК от 5 декабря 2017 только "чистым" российским спортсменам было разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

Опрос "ФОМнибус" проходил 3–4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 регионов России. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Участникам исследования задали вопрос: как, по их мнению, следовало бы поступить в сложившейся ситуации российской олимпийской команде – участвовать в Играх под нейтральным флагом или бойкотировать Олимпиаду?

За участие российских олимпийцев под нейтральным флагом, согласно исследованию, выступили 48% россиян, за отказ от участия высказались 34% респондентов. Затруднились ответить 18% опрошенных.

В то же время в группе респондентов, высказавшихся за участие российской команды под нейтральным флагом, следить за ходом Игр собираются 74%, не собираются — 22%. В группе респондентов, высказавшихся за бойкот Олимпиады, не собираются следить за Олимпиадой 50%, собираются 47%, еще 3% затруднились с ответом.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).