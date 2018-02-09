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Общество

Огонь, вода и воздух. Как выглядит московская пожарная авиация

08:0009.02.2018
(обновлено: 08:16 09.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВертолет Ка-32А во время тушения пожарной пушкой на межведомственных демонстрационных полевых учениях, которые прошли в рамках III Международного салона Комплексная безопасность-2010Вертолет Ка-32А во время тушения пожарной пушкой на межведомственных демонстрационных полевых учениях, которые прошли в рамках III Международного салона Комплексная безопасность-2010
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва — единственный город России с собственной авиацией экстренного реагирования. Вертолеты "Московского авиационного центра" приходят на помощь в самых сложных и порой трагических ситуациях, они спасли тысячи жизней. Ко Дню гражданской авиации РИА Новости рассказывает о технике столичных воздушных спасателей.

Главные на высоте

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВертолеты Ка-32А (слева) и Eurocopter EC 145 "Московского авиационного центра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолеты Ка-32А (слева) и Eurocopter EC 145 "Московского авиационного центра"

"Московский авиационный центр" (МАЦ) департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы создан в 2003 году. С тех пор сотрудники центра приняли участие в ликвидации десятков серьезных ЧС и спасли тысячи жизней. Вертолеты МАЦ помогали эвакуировать пострадавших при крушении "Невского экспресса" в 2009 году, участвовали в ликвидации масштабных лесных пожаров 2010 года и тушении небоскреба в деловом центре "Москва-Сити".

Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Вертолет Ми-171Е2 прошел летные испытания
Сейчас в авиационном парке центра — десять многофункциональных вертолетов, в оперативном управлении — 29 вертолетных площадок, шесть из которых расположены на территории медицинских учреждений, одна — на МКАД и 22 — в ТиНАО. Главной базой воздушным спасателям служит аэропорт Остафьево на юге столицы.

В зону ответственности авиации экстренного реагирования входит вся территория Москвы и Московского региона, однако вертолеты МАЦ могут помогать не только спасателям других регионов России, но и других стран. Личный состав авиационного центра — это опытнейшие пилоты, врачи, инженеры, техники, диспетчеры и другой персонал.

Ми-26Т — воздушный корабль

Вертолет Ми-26Т — флагман столичной пожарной авиации. Из-за внушительных размеров его называют не воздушным судном, а воздушным кораблем. Это самый грузоподъемный в мире серийный вертолет. В "пожарном" варианте он может подниматься в воздух с водосливным устройством емкостью до 15 тонн или перевозить в грузовой кабине 20-тонный груз.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВертолет Ми-26 "Московского авиационного центра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолет Ми-26 "Московского авиационного центра"

Ми-26Т развивает скорость до 270 километров в час и достигает высоты 6,5 километра. Экипаж воздушного корабля — шесть человек, в санитарном варианте он принимает на борт до 60 пациентов.

Вертолет Ка-52
© РИА Новости / Андрей Станавов
Военный эксперт: Ка-52 "Аллигатор" – один из лучших ударных вертолетов
Первый боевой вылет в качестве пожарного вертолета в Москве эта машина совершила 7 мая 2005 года. Тогда горел завод "Серп и молот". Четырнадцатого мая 2006 года Ми-26Т обрушил 60 тонн воды на горящий склад фармацевтической компании "Протек". В том же году Ми-26Т был направлен на тушение крупных лесных пожаров в Греции, а в 2010-м боролся с масштабными лесными пожарами уже дома, в Подмосковье. Тогда на горящие лесные массивы было сброшено в общей сложности 17 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПожарный вертолет сбрасывает воду на очаг возгорания, возникший на московском металлургическом заводе "Серп и Молот". 7 мая 2005 года
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пожарный вертолет сбрасывает воду на очаг возгорания, возникший на московском металлургическом заводе "Серп и Молот". 7 мая 2005 года

Один из самых запоминающихся эпизодов в истории центра — пожар в башне "Восток" комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Огонь, вспыхнувший на 67-м этаже, не могли полностью погасить с земли, и на ликвидацию возгорания были брошены четыре вертолета МАЦ, в том числе Ми-26Т.

"Впервые в истории пожарной авиации, ночью, при отрицательных температурах, маневрируя между строящимися башнями и строительными кранами, когда порывы ветра достигали 15 метров в секунду, летные экипажи провели 46 сливов воды и огнегасящей жидкости. Всего было сброшено около 300 тонн воды", — рассказали РИА Новости в МАЦ. Совместными усилиями пожар был потушен.

Ка-32А — вертолет с водометом

Многоцелевой вертолет Ка-32А — признанный лидер в своем классе. Способный лететь со скоростью 260 километров в час на высоте пять тысяч метров, переносить на внешней подвеске различное оборудование и перевозить в кабине до 13 человек, он идеально подходит для пожарных и поисково-спасательных работ. Таких машин в авиационном центре три.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВертолет Ка-32А "Московского авиационного центра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолет Ка-32А "Московского авиационного центра"

Ка-32А со специальной лебедкой может забирать пострадавших с крыш и из водоемов, вертолет с водосливным устройством сбрасывает до пяти тонн воды, черпая ее из любого водоема глубиной более метра. Однако самый интересный обвес этой машины — система горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВертолет Ка-32А "Московского авиационного центра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолет Ка-32А "Московского авиационного центра"

Рабочие в цехе сборки вертолетов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Испытания российского беспилотного вертолета завершатся через 1,5 года
Эта система предназначена для тушения пожаров в домах или высотных зданиях. Баки такого вертолета наполнены водой, смешанной с пенообразующими материалами. Ее можно сбрасывать вниз либо бить водой горизонтально, как из водомета. Передний ствол у вертолета неуправляемый, однако боковым можно прицельно подавать воду в очаг пожара, например через окна.

Система блестяще показала себя при тушении пожара на заводе "Алмаз-Антей" в 2010 году. Также она ежегодно демонстрируется в Ногинске на международных учениях в рамках салона "Комплексная безопасность".

© Фото : ГКУ "МАЦ"Вертолет Ка-32 тушит пожар за заводе "Алмаз-Антей" в Москве
© Фото : ГКУ "МАЦ"
Вертолет Ка-32 тушит пожар за заводе "Алмаз-Антей" в Москве

Ка-32А с водосливным устройством ВСУ-5 регулярно участвуют в ликвидации крупных пожаров. Один из последних — пожар в торговом центре "Синдика" на МКАД, недалеко от района Строгино. Это один из крупнейших пожаров в Подмосковье, его площадь достигла 55 тысяч квадратных метров. Авиация сбросила в очаг возгорания почти 500 тонн воды, которую забирали из Москвы-реки между МКАД и Красногорском.

ВК 117С-2 Airbus Helicopters — самая скорая помощь из всех

Многоцелевой вертолет легкого класса ВК 117С-2 Airbus Helicopters (в Европе — H-145) — это медицинское судно, отлично приспособленное к маневрированию в условиях плотной городской застройки. При максимальной скорости 280 километров в час и дальности полета 640 километров он мог бы без дозаправок доставить бригаду медиков в Санкт-Петербург всего за два с половиной часа.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВертолет Eurocopter EC 145 "Московского авиационного центра"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолет Eurocopter EC 145 "Московского авиационного центра"

Вертолет оснащен различным медицинским оборудованием — на борту есть аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, реанимационные и акушерские наборы и многое другое. Бригада такого вертолета состоит из пяти человек: двух пилотов, двух врачей и фельдшера, причем медицинские сотрудники имеют все необходимые спасателям навыки: умеют пользоваться аварийно-спасательным инструментом, бензопилой, спускаться с вертолета на лебедке, вязать и распутывать узлы и так далее.

"Врачи, которые приезжают на скорой помощи к месту какого-либо происшествия (взрыв, пожар и так далее), не имеют права входить в зону ЧС. У наших врачей есть квалификация спасателей. Поэтому они работают непосредственно в зоне ЧС, оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь на месте и доставляют их в лечебные учреждения", — объясняет директор МАЦ Кирилл Святенко.

В 2009 году в крушении "Невского экспресса" на Октябрьской железной дороге погибли 28 человек и были ранены более 130. Их эвакуировали, в том числе с помощью вертолетов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского поезда Москва &mdash; Петербург "Невский экспресс" в Тверской области, где несколько вагонов сошли с рельсов. 28 ноября 2009 года
© РИА Новости / Илья Питалев
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На месте крушения пассажирского поезда Москва — Петербург "Невский экспресс" в Тверской области, где несколько вагонов сошли с рельсов. 28 ноября 2009 года

В среднем экипажи авиационного центра совершают до 10 вылетов в день и не только на ЧП, но и для транспортировки тяжелобольных людей в медучреждения. За все 10 лет своей работы авиамедицинские бригады оказали помощь и госпитализировали с мест чрезвычайных происшествий около пяти тысяч человек. Один из результатов развития санитарной авиации в Москве — снижение смертности в результате автокатастроф. Согласно статистике, за 10 лет число летальных исходов снизилось вдвое.

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