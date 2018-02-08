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Общество

Плачевное состояние: под Тверью проверили условия содержания ездовых собак

22:0608.02.2018
(обновлено: 23:27 08.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХаски. Архивное фотоХаски. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Состояние многих ездовых собак, которые живут на частном подворье в деревне Гущино в Тверской области, можно назвать плачевным – они истощены, живут на привязи под открытым небом, однако проверки нарушений законодательства в содержании животных не выявили, сообщил РИА Новости в четверг глава Волокского сельского поселения Иван Крылов.

СК проверяет данные о жестоком обращении с ездовыми собаками под Тверью
СК проверяет данные о жестоком обращении с ездовыми собаками под Тверью
В среду СУСК РФ по региону сообщило о начале проверки информации СМИ о жестоком обращении и плохих условиях содержания 160 ездовых собак в деревне Гущино. СМИ отмечали, что хаски, маламуты и метисы якобы содержатся на частном подворье без еды и воды, не получают ветеринарного ухода, находятся в крайне истощенном состоянии и погибают от голода.

Пожизненно дисквалифицирован

Общественный интерес к этому случаю возник после того, как зоозащитники опубликовали в интернете петицию с просьбой изъять ездовых собак у владельца подворья в деревне Гущино Волокского сельского поселения Андреапольского района Николая Рудакова. На данный момент петицию подписали почти 30 тысяч человек.

Сам Рудаков – житель Москвы. Его подворье — единственное в деревне. Согласно информации на странице Рудакова в социальной сети "ВКонтакте", он является "лидером-вдохновителем" команды "Спорт-хаски" — компании, "деятельность которой связана с туристическим отдыхом и гонками на собачьих упряжках". Как рассказал РИА Новости глава Волокского сельского поселения Иван Крылов, Рудаков со своими собаками участвует в местных народных гуляниях – катает детей и взрослых.

Собака в вольере. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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На сайте "Спорт-хаски" написано, что Рудаков — дважды чемпион РФ в классе упряжек по 4-6 собак, по версии Российской федерации ездового спорта (РФЕС), неоднократный победитель гонки "По следам желтых листьев" и призер таких гонок, как "Сильные духом" и "Ночь чудес".

Однако, по словам зоозащитников, сейчас Рудаков пожизненно дисквалифицирован РФЕС. Корреспонденту РИА Новости удалось найти документы, свидетельствующие о том, что как минимум несколько региональных отделений федерации пожизненно дисквалифицировали Рудакова и его клуб-питомник "Спорт-хаски" – их скан-копии опубликованы на странице регионального отделения федерации ездового спорта Мурманской области.

"Данное решение принято на основании предоставленных бесспорных доказательств неоднократного, имеющего систематический характер, жестокого обращения с животными (фото и видеосъемки животных, условий их содержания, а также заключения ветеринарного врача) и в соответствии с общим принципом, на котором базируется ездовой спорт, — гуманное отношение к животным", — сказано в решении о дисквалификации "Спорт-хаски" спортивной федерации ездового спорта Санкт-Петербурга.

Собака породы хаски. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кроме того, как рассказала РИА Новости одна из авторов петиции, пожелавшая представиться как "член инициативной группы ездового сообщества России" Кристина Мелентьева, до того, как поселиться в Гущино, Рудаков держал собак на территории опытной станции Тимирязевской сельхозакадемии, но там к нему были те же претензии, что и сейчас – "ужасные условия содержания собак". В Гущино он, по словам собеседницы, вдвое увеличил поголовье – до 180 собак.

Грязь и голод

По словам Мелентьевой, на какое-то время Рудаков выпал из зоны внимания бывших коллег и зоозащитников, но осенью прошлого года дал повод заговорить о себе.

"Об этом ситуации мы узнали из его же публикаций. На своей страничке "ВКонтакте" он разместил фотографии собак, которые у него были на пристрое. Вот эти ужасные условия, грязь", — говорит собеседница.

Рудаков пристраивал восемь собак – так называемых выбракованных, то есть тех, которые не смогут заниматься ездовым спортом.

"Да, в спорте это имеет место – кто-то бежит, кто-то не бежит. И вот он их пристраивает. Но они 14-килограммовые. Они должны весить 24 килограмма" — заявила Мелентьева.

Овчарка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Пристроенные восемь собак прошли через нас – мы вместе с хозяевами показали их ветеринару. Они были истощены, обезвожены, угнетены … Сейчас они прекрасно себя чувствуют", — добавляет собеседница.

Она утверждает, что зоозащитники разыскали бывших работников Рудакова и те показали им фото и видео, где можно удостовериться, что животные находятся на привязи, в неотапливаемом кирпичном бараке, в грязи и холоде.

Нарушений не выявлено

Мелентьева рассказывает – она и ее единомышленники обращались в различные инстанции, ответ получили только от главного управления "Государственной инспекции по ветеринарии" Тверской области. Ветеринары заявили, что на подворье Рудакова с собаками все в порядке. В самом управлении отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.

Между тем на официальной странице группы "Спорт-хаски" в социальной сети "ВКонтакте" есть скан-копии документов проверки. Там сказано, что выездные проверки в отношении владельца личного подсобного хозяйства Рудакова Николая Викторовича были проведены в декабре 2017 года.

Ребёнок гладит котенка. Архивное фото
© Fotolia / vasilisa_k
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"В ходе проведения проверки нарушений ветеринарного законодательства не выявлено", — говорится в акте проверки.

Информацию о том, что ветслужбы не нашли у Рудакова нарушений, подтверждает и глава поселения, который, по его словам, неоднократно выезжал в Гущино.

"Нормального там, конечно, мало. Есть, конечно, и нормальная половина собак, а половина собак содержится ненормально. Корма мало. На привязи. Вольно не бегают. Но они привиты, и претензий нет по этому вопросу", — рассказал Крылов, добавив, что, по его данным, привиты около 145 собак.

"Что я могу сделать? У него частная собственность, частный дом. Частная территория. Он нам говорит – что вам надо?" — добавляет собеседник.

По его словам, разговаривать с Рудаковым тяжело, потому что тот "любого заговорит".

"Человек такой, нас даже не слышит. По телевидению показывают — хаски катаются, все упитанные, а он доказывает – она не должна быть упитанной, она должна бегать. Как человек я его не понимаю. У меня у самого дома четыре лайки, они как мячики. Я понимаю, что не должно такого быть … Состояние, конечно, так посмотришь – плачевное", — рассуждает глава.

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© Ruptly
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По его словам, собаки не видят тепла, все время содержатся на улице.

"Собака побегает, мокрая, как она?… Он говорит – она должна привыкать. На Ямал у него забрали упряжку, то есть они должны быть выносливыми, так он считает", — говорит собеседник.

При этом жалобы на Рудакова властям поступают только от зоозащитников. Местные жители жалуются лишь на то, что собаки воют летом и спать не дают.

"Мне хотелось бы, чтобы порядок был у меня в поселении, но тут ничего я не могу сделать в рамках своих полномочий", — подытожил Крылов.

В региональном УМВД сообщили РИА Новости, что сейчас не занимаются выяснением подробностей содержания собак в Гущино. Кроме СУСК РФ по региону историей заинтересовалась прокуратура. Как пояснила РИА Новости официальный представитель региональной прокуратуры Жанна Дмитрина, пока рано говорить о том, будет проверка или нет, но руководство надзорного органа примет решение в ближайшее время. Корреспондент РИА Новости попыталась связаться с владельцем собак Николаем Рудаковым, однако пока ответа не получила.

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