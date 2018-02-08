Студенты 200 вузов смогут прослушать курс по избирательному праву

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) подписал соглашение с Ассоциацией негосударственных вузов России (АНВУЗ) о внедрении в программу обучения факультативного курса по избирательному праву, сообщила пресс-служба НОМ.
Инициатором подписания выступил Московский социально-педагогический институт, который помогает электоральным экспертам НОМ разрабатывать унифицированный спецкурс.
Получить и применить знания на практике смогут студенты около 200 коммерческих высших учебных заведений. Обучение будет включать как освоение теоретической базы, так и получение практических навыков, которые молодые люди смогут применить на предстоящих выборах президента Российской Федерации.
Как рассказал координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев, спецкурс будет включать пять занятий, которые пройдут в феврале и начале марта как дистанционно, так и в виде лекций. По итогам обучения студенты смогут стать наблюдателями НОМ.