Студенты 200 вузов смогут прослушать курс по избирательному праву

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) подписал соглашение с Ассоциацией негосударственных вузов России (АНВУЗ) о внедрении в программу обучения факультативного курса по избирательному праву, сообщила пресс-служба НОМ.

Инициатором подписания выступил Московский социально-педагогический институт, который помогает электоральным экспертам НОМ разрабатывать унифицированный спецкурс.

"Курс является абсолютно добровольным. Внедрять его будут те учебные заведения, где студенты сами выразят подобное желание. Мы предполагаем, что особый интерес данный курс вызовет у студентов юридического, политологического и социологического направлений подготовки", — отметил председатель совета АНВУЗ Владимир Зернов.

Получить и применить знания на практике смогут студенты около 200 коммерческих высших учебных заведений. Обучение будет включать как освоение теоретической базы, так и получение практических навыков, которые молодые люди смогут применить на предстоящих выборах президента Российской Федерации.

Как рассказал координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев, спецкурс будет включать пять занятий, которые пройдут в феврале и начале марта как дистанционно, так и в виде лекций. По итогам обучения студенты смогут стать наблюдателями НОМ.