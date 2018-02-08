В Новой Москве построили более 110 километров ЛЭП в 2017 году

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Обеспечение надежного электроснабжения на территории ТиНАО остается одной из основных задач комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ), в 2017 году на территории Новой Москвы построили более 110 километров ЛЭП, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Активно строятся новые энергообъекты, в 2017 году в округе было введено около 40 МВА мощности, построено более 110 километров ЛЭП. Даны мощности крупным жилым комплексам, в том числе, седьмому кварталу города-парка в Рассказовке, а также социально значимым объектам: поликлинике и школе в Коммунарке, детским садам в поселках Щапово, Кокошкино и Знамя Октября, пожарным депо в поселениях Киевский, Марушкинское, Московский", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе комплекса РИА Новости сообщили, что в рамках пятилетней программы по дополнительному наружному освещению ТиНАО до 2022 года в округе установят более 45 тысяч единиц освещения, куда войдет устройство опор наружного освещения, а также монтаж светильников на существующих опорах. Так, уже в этом году планируется установить почти 5,5 тысяч единиц освещения, что составит около 12% от общего объема работ.

Расширение охранных зон

По информации комплекса городского хозяйства, в рамках программы по расчистке и расширению охранных зон воздушных линий электропередачи в ТиНАО в 2018 году планируется реконструировать 340 километров распределительных сетей, что предполагает замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП).

"Энергетиками ПАО "МОЭСК" успешно реализуется проект по замене голого токонесущего провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. В 2018 году планируется реконструировать 340 километров распределительных сетей ТиНАО. Таким образом, все распределительные сети МОЭСК, проходящие по территории ТиНАО, а это порядка 2 тысяч километров, будут переведены в СИП", — говорится в справке комплекса.

Как уточнили в пресс-службе, расчистка и расширение охранных зон ведется КГХ с 2012 года. Кроме того, до 2020 года московские энергетики установят новую стеклянную и полимерную изоляцию на всех высоковольтных ЛЭП Новой Москвы, нуждающихся в модернизации, в предыдущем году уже было смонтировано более 600 гирлянд оборудования.

По словам представителей комплекса городского хозяйства столицы, кроме ввода новых мощностей важнейшей городской задачей является обеспечение их доступности для присоединения новых потребителей.

"Сегодня значительное место уделяется вопросам упрощения процедуры и сокращению сроков технологического присоединения к инженерным сетям в Новой Москве. Работа ведется по нескольким направлениям: снижению стоимости услуг по технологическому присоединению, сокращению сроков выполнения работ и переводу услуг в электронную форму", — рассказывают в КГХ.

В комплексе добавили, что в планах ведомства находится создание на территории ТиНАО "умных" сетей, строительство цифровой подстанции "Хованская", которая станет самой мощной подстанцией Новой Москвы.

Освещение дорог

Как отметили в пресс-службе, в ТиНАО ведется и электрификация дорожной инфраструктуры. По информации КГХ, для освещения второго этапа реконструкции Калужского шоссе в 2017 году было построено 9 трансформаторных подстанций.

Ранее комплекс городского хозяйства электрифицировал участок Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки, суммарная мощность возведенных трансформаторных подстанций составила более 3,2 тысячи киловатт.

"Вдоль участка автодороги протяженностью более 13 километров было построено 9 трансформаторных подстанций, которые дают более 3 тысяч киловатт мощности. Проложено более 13 километров кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена – надежного, долговечного, удобного в эксплуатации и экологичного, протянуто 1,7 километра воздушных линий", — рассказали в пресс-службе.

Передача бесхозяйных сетей

Помимо этого, в Новой Москве был подключен к сетям первый этап автодороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе, участок автодороги от Калужского на Ямонтово, а также участок хорды, который проходит между Киевским и Калужским шоссе через деревни Рогозинино, Верховье и Ботаково Первомайского поселения.

Согласно справке пресс-службы, в комплексе городского хозяйства продолжается работа по выявлению бесхозяйных электросетей.

"Энергетиками АО "ОЭК" в 2017 году выявлено около 500 объектов электрических сетей, носящих признаки бесхозяйных, из которых 473 объекта по итогам судебных решений оформлены в собственность АО "ОЭК", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, выявление бесхозяйных сетей и передача их предприятиям комплекса городского хозяйства Москвы позволит обеспечить надежное функционирование и исправное состояние электросетевого хозяйства ТиНАО и увеличит возможность для обеспечения гарантированного права на качественное и надежное электроснабжение.