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Общество

Володину направили измененный законопроект о зонах для курения в аэропортах

17:5608.02.2018
(обновлено: 17:58 08.02.2018)
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© Fotolia / oleshaКурение запрещено. Архивное фотоКурение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / olesha

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с измененным текстом законопроекта, предполагающего допущение возможности организации курительных кабин в "чистых" зонах аэропортов, сообщает пресс-служба Боярского.

Мужчина с сигаретой. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
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В новом тексте законопроекта учтены замечания, которые поступили от профильных министерств, в частности, от Минэкономразвития и Минтранса, чей координационный совет по законотворческой деятельности поддержал концепцию данного законопроекта.

Кроме этого, в пояснительной записке конкретизируется соответствие предложений, предполагаемых проектом закона, положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, подписанной Российской Федерацией в 2008 году. Также приводится международная практика в этой области, согласно которой большинство стран-участниц РКБТ, в том числе Германия, Франция, Финляндия, ОАЭ, Сингапур, обеспечили чистоту воздуха в стерильных зонах аэропортов посредством организации специально оборудованных мест для курения.

"Хочу подчеркнуть, что нахожусь на стороне Минздрава России в части защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Именно об этом мой законопроект — о защите здоровья людей, вынужденных вдыхать продукты горения табака в местах, в которых систематически нарушается установленный запрет на курение. Почти пятилетняя практика правоприменения показала необходимость совершенствования данного закона", — сказал Боярский.

Окурок. Архивное фото
© Depositphotos / tipchai
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Ранее депутат внес данный законопроект в нижнюю палату парламента. Фракция "Единой России" заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.

Позже стало известно, что Минздрав решил более внимательно изучить этот законопроект, предлагающий вернуть в российские аэропорты зоны для курения.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

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