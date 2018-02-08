Володину направили измененный законопроект о зонах для курения в аэропортах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину письмо с измененным текстом законопроекта, предполагающего допущение возможности организации курительных кабин в "чистых" зонах аэропортов, сообщает пресс-служба Боярского.
Кроме этого, в пояснительной записке конкретизируется соответствие предложений, предполагаемых проектом закона, положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, подписанной Российской Федерацией в 2008 году. Также приводится международная практика в этой области, согласно которой большинство стран-участниц РКБТ, в том числе Германия, Франция, Финляндия, ОАЭ, Сингапур, обеспечили чистоту воздуха в стерильных зонах аэропортов посредством организации специально оборудованных мест для курения.
"Хочу подчеркнуть, что нахожусь на стороне Минздрава России в части защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Именно об этом мой законопроект — о защите здоровья людей, вынужденных вдыхать продукты горения табака в местах, в которых систематически нарушается установленный запрет на курение. Почти пятилетняя практика правоприменения показала необходимость совершенствования данного закона", — сказал Боярский.
Позже стало известно, что Минздрав решил более внимательно изучить этот законопроект, предлагающий вернуть в российские аэропорты зоны для курения.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.