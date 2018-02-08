Путин высоко оценил работу российских дипломатов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских дипломатов с предстоящим Днем дипломатического работника, выразив надежду, что они и впредь будут трудиться творчески с полной отдачей.

Поздравление Путина зачитал на мероприятии в преддверии Дня дипломатического работника министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.

"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества. От души желаю всем сотрудникам МИД новых свершений, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", — зачитал Лавров послание Путина собравшимся дипломатам.

Президент РФ также отметил, что в многовековой истории отечественной дипломатии немало блестящих побед и славных имен, которыми по праву гордится страна.

"Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что перед загранучреждениями России стоят масштабные задачи, связанные с выстраиванием по-настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами.

"По-прежнему в числе приоритетов отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидация мирового сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения", — добавил российский лидер.