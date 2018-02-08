Путин высоко оценил работу российских дипломатов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских дипломатов с предстоящим Днем дипломатического работника, выразив надежду, что они и впредь будут трудиться творчески с полной отдачей.
"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества. От души желаю всем сотрудникам МИД новых свершений, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", — зачитал Лавров послание Путина собравшимся дипломатам.
Президент РФ также отметил, что в многовековой истории отечественной дипломатии немало блестящих побед и славных имен, которыми по праву гордится страна.
Президент РФ подчеркнул, что перед загранучреждениями России стоят масштабные задачи, связанные с выстраиванием по-настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами.
"По-прежнему в числе приоритетов отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидация мирового сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения", — добавил российский лидер.