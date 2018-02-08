Алексей Воробьев подарил участнице "Ты супер!" профессиональный микрофон

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Популярный певец и актер Алексей Воробьев поддержал восьмилетнюю участницу вокального конкурса "Ты супер!" Василину Пономареву.

Артист подарил девочке профессиональный микрофон и похвалил ее манеру пения.

"Мне очень понравилась твоя последняя нота, она была шикарна! Как бы ни шло, ты так уверенно всё делала, это было действительно здорово! Знаю, ты хочешь стать певицей, это очень классное решение!" — сказал Воробьев.

Премьера второго сезона "Ты супер!" состоится на НТВ 10 февраля в 20.00.

Международный вокальный конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.