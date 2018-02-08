Жириновский предложил отменить выговор курсантам за танцы под Satisfaction

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил, что выговор курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим скандальное видео, надо отменить.

Ранее в интернете появились кадры, на которых почти догола раздетые курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. В Росавиации заявили, что к руководству вуза и 14 студентам первого курса летного факультета УИГА, причастным к созданию скандального ролика, будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления. Приволжская транспортная прокуратура не выявила со стороны курсантов фактов нарушения законодательства и правил вуза, влекущих за собой отчисление из учебного заведения. Руководство вуза объявило курсантам выговор.

"Им выговор всем объявили, хотели исключить. Я встал на защиту, дал телеграмму (министру транспорта Максиму) Соколову, (губернатору Ульяновской области Сергею) Морозову и ректору, и сейчас, поскольку они не до конца выполнили мою просьбу, все-таки наказали, я просил дать еще раз телеграмму Соколову, чтобы он своим приказом отменил приказ ректора, никакого выговора. Вопрос закрыт и пусть ребята танцуют", — сказал Жириновский на встрече со студентами Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.