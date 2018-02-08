Рабочим из КНДР разрешили находиться в России не больше года

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Срок пребывания в России рабочих из КНДР сокращен до года в соответствии с санкциями СБ ООН, о массовых высылках речь не идет, заявила в четверг заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

"Мы сократили до года их пребывания здесь. Если заканчивается виза, они выезжают, депортации как таковой не происходит, депортация — это ограничение срока пребывания… В данном случае граждане ни в чем не провинились, происходит просто выполнение резолюции (Совбеза ООН)", — сказала она в Госдуме.