Медики рассказали о новой опасности электронных сигарет

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пары электронных сигарет увеличивают риск заболевания пневмонией. К такому выводу пришли британские медики из Лондонского университета королевы Марии и из Ливерпульского университета. Результаты их исследований опубликованы в European Respiratory Journal.

Ученые выясняли, как пары электронных сигарет с никотином и без влияли на рецептор фактора активации тромбоцитов (PAFR), который позволяет пневмококковой бактерии прилипать к клеткам дыхательных путей.

" Пневмококковые бактерии могут существовать в наших дыхательных путях, не приводя к болезни. Тем не менее, в некоторых случаях они способны проникать в клетки, вызывая пневмонию или септицемию", — отметил профессор Джонатан Григг, возглавивший исследование.

Ранее ученые уже установили, что уровень PAFR в клетках дыхательных путей увеличивался после курения, пассивного курения, а также вдыхания выхлопных газов и паров от сварки. По словам Григга, он и его команда хотели выяснить, приводят ли электронные сигареты к такому же эффекту.

Было проведено три исследования. В рамках первого ученые подвергли носовые выстилающие клетки воздействию паров электронных сигарет с никотином и без. Выяснилось, что уровень PAFR был завышен в три раза.

Количество пневмококковых бактерий, прилипших к клеткам дыхательных путей, в этом случае удвоилось.

В рамках второго исследования медики выяснили, как электронные сигареты повлияют на мышей. Медики обнаружили, что количество PAFR в клетках их дыхательных путей увеличилось вместе с риском заболеть пневмонией.

Финальное исследование провели на людях. Ученые измерили первоначальный уровень PAFR в носу у 17 человек, десять из которых постоянно курили электронные сигареты с никотином, один — без никотина, а остальные не курили электронные сигареты.

После этого вейперов (курильщиков электронных сигарет — ред.) попросили сделать десять затяжек за пять минут. Измерив уровень PAFR в клетках дыхательных путей через час, эксперты выяснили, что он увеличился в три раза.

"Все вместе эти результаты свидетельствуют о том, что из-за вейпинга дыхательные пути становятся более уязвимы для бактерий, остающихся в их клетках. Если это происходит в тот момент, когда вейпер подвержен воздействию пневмококковой бактерии, это может увеличить риск инфекции", — отмечает Григг.

Он добавил, что их исследование стало еще одним доказательством того, что электронные сигареты не так безопасны, как многие думают.