ОНФ передаст Собянину общественные предложения по развитию Москвы

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Представители столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в понедельник встретятся с мэром Москвы Сергеем Собяниным и передадут общественные предложения по развитию столицы, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.
В организации уточнили, что предложения 2017 года сформировали рабочие группы в ходе реализации проектов движения. Большая часть предложений, уточняют в ОНФ, приходится на решение социальных вопросов, повышение качества жизни горожан и создание в столице благоприятной среды.
В частности, столичные "фронтовики" предлагают использовать технологию "блокчейн" для регистрации заявок на проведение и участие ярмарок выходного дня собственников фермерских хозяйств, создать систему общественных инспекторов по охране окружающей среды, меры по сохранению краснокнижных растений и животных и прочее. Также ОНФ считает необходимым разработать специальную программу "Активное долголетие", позволяющую москвичам старшего поколения "использовать свой опыт и интеллектуальные ресурсы, участвовать в общественной жизни столицы, включая такое важное направление, как наставничество".