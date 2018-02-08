ОНФ передаст Собянину общественные предложения по развитию Москвы

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Представители столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в понедельник встретятся с мэром Москвы Сергеем Собяниным и передадут общественные предложения по развитию столицы, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

"12 февраля 2018 года пакет общественных предложений Народного фронта Москвы будет передан столичному правительству в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным", — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что предложения 2017 года сформировали рабочие группы в ходе реализации проектов движения. Большая часть предложений, уточняют в ОНФ, приходится на решение социальных вопросов, повышение качества жизни горожан и создание в столице благоприятной среды.

"В общественные предложения включены различные аспекты защиты прав разных категорий граждан, в том числе, инвалидов. В пакете предложений – инициативы по доступной среде, по развитию волонтерства, открытости власти и коммуникации с москвичами, в сфере медицины, в образовании и культуре. Среди предложений – использование новейших технологий при организации бизнеса и торговли, в сфере ЖКХ", — уточнили в ОНФ.

В частности, столичные "фронтовики" предлагают использовать технологию "блокчейн" для регистрации заявок на проведение и участие ярмарок выходного дня собственников фермерских хозяйств, создать систему общественных инспекторов по охране окружающей среды, меры по сохранению краснокнижных растений и животных и прочее. Также ОНФ считает необходимым разработать специальную программу "Активное долголетие", позволяющую москвичам старшего поколения "использовать свой опыт и интеллектуальные ресурсы, участвовать в общественной жизни столицы, включая такое важное направление, как наставничество".