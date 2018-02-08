Стали известны причины госпитализации первого президента Якутии

ХАБАРОВСК, 8 фев — РИА Новости. Первый президент Якутии Михаил Николаев госпитализирован с сердечным приступом, сообщил глава республики Егор Борисов.

Ранее Минздрав региона сообщал, что 8 февраля Николаев поступил в Вилюйскую ЦРБ. Позже рейсом санитарной авиации его доставили в республиканскую больницу №1. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"Несколько часов назад министр здравоохранения республики М.Е. Охлопков доложил, что во время командировки в Вилюйский улус у Михаила Ефимовича Николаева случился сердечный приступ… Поговорил со специалистами, владеющими всей информацией и, самое главное, пообщался по телефону лично с Михаилом Ефимовичем. Могу сказать, что ситуация непростая, есть подозрения на некоторые осложнения. Но уверен, что наш дорогой Михаил Ефимович выдержит, преодолеет это испытание и в скором времени встанет на ноги", — написал Борисов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в случае необходимости подготовят спецрейс в Москву, но не сомневается в квалификации якутских врачей. "Держу ситуацию на контроле. Дал поручение министру Охлопкову проводить консилиумы каждый час и информировать меня", — заявил глава республики.

Михаилу Николаеву 80 лет. Он был первым президентом республики Саха Якутия в 1991-2002 годах. С 2002 по 2010 год представлял регион в Совете Федерации, с 2011 по 2016 год – был депутатом Государственной Думы.