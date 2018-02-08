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Общество

Жители Воронежа прощаются с летчиком Филиповым

Сюжет:
Крушение российского Су-25 в Сирии (56)
14:3408.02.2018
(обновлено: 16:04 08.02.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЖители Воронежа на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018Жители Воронежа на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости, Алексей Андреев. Очередь из желающих проститься с погибшим в бою в Сирии летчиком Романом Филиповым спустя 2 часа после начала панихиды не уменьшается, передает корреспондент РИА Новости.

Юнармейцы на акции в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове у памятника военным летчикам Забайкалья в Чите. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Министр обороны Сергей Шойгу простился с летчиком сбитого Су-25
Проститься с Героем России в четверг к Дому офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа люди стали приходить за несколько часов до начала панихиды. К тому моменту, когда привезли тело летчика, их собралось несколько тысяч человек — военные, школьники, рабочие предприятий, спортсмены-паралимпийцы, мамы с маленькими детьми, пенсионеры. У многих в руках были гвоздики.

"Мы пришли сюда, чтобы почтить память нашего земляка, который геройски погиб для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Я очень горжусь, что у нас есть такие люди, как Роман Филипов. Многие будут равняться на них", — сказала корреспонденту РИА Новости 16-летняя курсант военно-патриотического клуба "Вымпел" Наталия Волобуева.

На улице в Воронеже сейчас сыро и туманно. Но люди, переминаясь с ноги на ноги, терпеливо ждут своей очереди проститься. К дверям Дома офицеров люди проходят через металлодетекторы.

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЖители Воронежа на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Жители Воронежа на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал ведущего бой майора Филипова
"Из новостей узнали, что случилось. Мы соседи, оказалось, что наши дома находятся друг от друга через школы. Мы не знали Романа Филипова лично, пришли почтить память", — сказала Неля Белоус, мама десятимесячного Тимофея, который тихо сидел рядом в коляске. По словам Нели, у маленького Тимофея оба дедушки — ветераны Афганистана.

Проститься с Филиповым пришли многие родственники военных, военные пенсионеры.

"Мой муж также 20 лет назад погиб в Чечне. Он был полковник, замкомандира дивизии, входящей в состав 58-й армии во Владикавказе", — рассказывает, вытирая слезы, Тамара Еремеева. Проститься с ее мужем в Дом офицеров на проспекте Революции тогда пришло также много людей, а сейчас женщина пришла отдать гражданский долг летчику Роману Филипову.

Спустя почти два часа после начала траурной церемонии очередь пришедших проститься с Героем России не уменьшилась, многие люди до сих пор стоят за оградой здания Дома офицеров. Жители близлежащих домов смотрят на поток желающих проститься из окон и с балконов.

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса
© AFP 2018 / Mahmoud Taha
"Игла" для ИГИЛ*. Кто снабжает террористов зенитно-ракетными комплексами
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Российский Су-25 подбит в небе над Сирией. Кадры инцидента
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Скорблю! Других слов нет
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igordubrovin2014
вечная память герою,соболезнования родным и близким
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