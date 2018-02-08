ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости, Алексей Андреев. Очередь из желающих проститься с погибшим в бою в Сирии летчиком Романом Филиповым спустя 2 часа после начала панихиды не уменьшается, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с Героем России в четверг к Дому офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа люди стали приходить за несколько часов до начала панихиды. К тому моменту, когда привезли тело летчика, их собралось несколько тысяч человек — военные, школьники, рабочие предприятий, спортсмены-паралимпийцы, мамы с маленькими детьми, пенсионеры. У многих в руках были гвоздики.

"Мы пришли сюда, чтобы почтить память нашего земляка, который геройски погиб для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Я очень горжусь, что у нас есть такие люди, как Роман Филипов. Многие будут равняться на них", — сказала корреспонденту РИА Новости 16-летняя курсант военно-патриотического клуба "Вымпел" Наталия Волобуева.

На улице в Воронеже сейчас сыро и туманно. Но люди, переминаясь с ноги на ноги, терпеливо ждут своей очереди проститься. К дверям Дома офицеров люди проходят через металлодетекторы.

"Из новостей узнали, что случилось. Мы соседи, оказалось, что наши дома находятся друг от друга через школы. Мы не знали Романа Филипова лично, пришли почтить память", — сказала Неля Белоус, мама десятимесячного Тимофея, который тихо сидел рядом в коляске. По словам Нели, у маленького Тимофея оба дедушки — ветераны Афганистана.

Проститься с Филиповым пришли многие родственники военных, военные пенсионеры.

"Мой муж также 20 лет назад погиб в Чечне. Он был полковник, замкомандира дивизии, входящей в состав 58-й армии во Владикавказе", — рассказывает, вытирая слезы, Тамара Еремеева. Проститься с ее мужем в Дом офицеров на проспекте Революции тогда пришло также много людей, а сейчас женщина пришла отдать гражданский долг летчику Роману Филипову.

Спустя почти два часа после начала траурной церемонии очередь пришедших проститься с Героем России не уменьшилась, многие люди до сих пор стоят за оградой здания Дома офицеров. Жители близлежащих домов смотрят на поток желающих проститься из окон и с балконов.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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