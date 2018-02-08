14:3408.02.2018
(обновлено: 16:04 08.02.2018)
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ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости, Алексей Андреев. Очередь из желающих проститься с погибшим в бою в Сирии летчиком Романом Филиповым спустя 2 часа после начала панихиды не уменьшается, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с Героем России в четверг к Дому офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа люди стали приходить за несколько часов до начала панихиды. К тому моменту, когда привезли тело летчика, их собралось несколько тысяч человек — военные, школьники, рабочие предприятий, спортсмены-паралимпийцы, мамы с маленькими детьми, пенсионеры. У многих в руках были гвоздики.
"Мы пришли сюда, чтобы почтить память нашего земляка, который геройски погиб для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Я очень горжусь, что у нас есть такие люди, как Роман Филипов. Многие будут равняться на них", — сказала корреспонденту РИА Новости 16-летняя курсант военно-патриотического клуба "Вымпел" Наталия Волобуева.
На улице в Воронеже сейчас сыро и туманно. Но люди, переминаясь с ноги на ноги, терпеливо ждут своей очереди проститься. К дверям Дома офицеров люди проходят через металлодетекторы.
Жители Воронежа на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018
"Из новостей узнали, что случилось. Мы соседи, оказалось, что наши дома находятся друг от друга через школы. Мы не знали Романа Филипова лично, пришли почтить память", — сказала Неля Белоус, мама десятимесячного Тимофея, который тихо сидел рядом в коляске. По словам Нели, у маленького Тимофея оба дедушки — ветераны Афганистана.
Проститься с Филиповым пришли многие родственники военных, военные пенсионеры.
"Мой муж также 20 лет назад погиб в Чечне. Он был полковник, замкомандира дивизии, входящей в состав 58-й армии во Владикавказе", — рассказывает, вытирая слезы, Тамара Еремеева. Проститься с ее мужем в Дом офицеров на проспекте Революции тогда пришло также много людей, а сейчас женщина пришла отдать гражданский долг летчику Роману Филипову.
Спустя почти два часа после начала траурной церемонии очередь пришедших проститься с Героем России не уменьшилась, многие люди до сих пор стоят за оградой здания Дома офицеров. Жители близлежащих домов смотрят на поток желающих проститься из окон и с балконов.
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.
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