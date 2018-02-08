В Москве в первые дни апреля откроются свыше ста региональных ярмарок

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более ста региональных ярмарок откроются во всех административных округах Москвы в начале апреля, сообщили в четверг в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Уже в апреле в Москве начинается ярмарочный сезон. Откроется больше 100 ярмарок, которые охватывают все административные округа. Это популярный среди москвичей розничный торговый формат", — сказал Немерюк.

Как уточнили в оргкомитете, в прошлом году региональные ярмарки посетили более полутора миллионов человек. Тогда было реализовано свыше 22 тысяч тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции. На участие в ярмарках в 2017 году поступило более 800 заявок из 36 регионов России и двух государств-членов Евразийского экономического союза (Армении и Белоруссии).