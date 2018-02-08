Мединский рассказал о возможных изменениях в библиотечной отрасли

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о возможной революции в российской библиотечной отрасли.

"Мы за последние две недели провели два огромных совещания вместе с администрацией президента, Российским книжным союзом, директорами всех библиотек, и наконец-то вышли на новое понимание, как должен развиваться дальше НЭБ (Национальная электронная библиотека). Если у нас это получится, это будет революция в сфере НЭБа и в сфере доступа граждан РФ ко всей сокровищнице знаний", — сказал министр журналистам.

"Пути прорыва мы наметили, условия для этого созданы", — добавил он.

В декабре руководитель корпорации "Элар" Сергей Баландюк на совещании в Российской государственной библиотеке сообщил, что Национальную электронную библиотеку (НЭБ) планируют перевести на отечественное программное обеспечение и взаимодействовать с компанией Yandex для ее популяризации среди пользователей.

Он уточнил, что изначально НЭБ функционировала на французском программном обеспечении и функционирует на нем и по сей день, однако сейчас разработано отечественное ПО, которое по функционалу ничем не отличается от зарубежного.