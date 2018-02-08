Путин рассказал о программе развития медицины в стране

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Развитие медицины в России будет одним из важнейших направлений ближайшего будущего, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

В ходе встречи с президентом РФ директор ФГНБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащенность российских клиник, к сожалению, не соответствует самым высоким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на правительственном уровне программы модернизации многопрофильных клиник.

"Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", — сказал Чойнзонов.

"Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего — это развитие медицины в целом. И как одна из частей программы развития медицины — это дооснащение многопрофильных клиник", — ответил Путин.

Глава государства добавил, что соответствующие расчеты в настоящее время делаются.