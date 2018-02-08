В Воронеже началась панихида по погибшему в Сирии летчику Филипову

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в бою в Сирии российским летчиком Романом Филиповым началась в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа.

По оценкам корреспондента РИА Новости, проститься с Героем России пришли более двух тысяч человек, среди них военные, школьники, мамы с детьми, паралимпийцы-колясочники с тренерами, делегация от МВД во главе с руководителем воронежского главка, пенсионеры, работники предприятий. До начала церемонии люди стояли по всему периметру забора Дома офицеров, многие пришли с гвоздиками.

Первыми с погибшим летчиком прощаются родственники и высокопоставленные военные.

После панихиды траурная процессия переедет на Коминтерновское кладбище, где в часовне пройдет отпевание летчика и похороны — на Аллее героев.

Родившийся в 1984 году в Воронеже в семье летчика Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Проходил переподготовку в Липецком авиацентре.

Третьего февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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