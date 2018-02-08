На Камчатке началось строительство школы для 990 учеников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев — РИА Новости. Власти Камчатского края инициировали строительство школы на 990 учебных мест в городе Елизово, где подобный объект последний раз сдали 30 лет назад, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Проект дорогостоящий, решение о его строительстве и выделении финансирования принято губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Все видят, что Елизово растет: появляются многоэтажные дома, новые микрорайоны. Но последней школе, которая была сдана в городе, в прошлом году исполнилось уже 30 лет. Социальная сфера не совсем успевала за жилищным строительством. Сейчас мы выравниваем этот процесс и сможем перераспределить детей из переполненных школ города", — приводятся в сообщении слова главы Елизовского района Романа Василевского.

Как уточнил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона, на возведение школы в 2018 году выделено 900 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. Образовательное учреждение появится на месте недостроенного здания школы, законсервированного около 30 лет назад. На этапе подготовки было проведено полное техническое обследование существующей конструкции здания.

"Чтобы усилить каркас, мы демонтировали ряд элементов и сейчас проводим армирование, заливаем новые плиты перекрытия. Это обеспечит проектную устойчивость здания. Работы идут по графику. Школа будет состоять из двух корпусов, для ее оснащения будет закуплено самое современное оборудование. Строительство осуществляется в соответствии со всеми требованиям, предъявляемыми к образовательным учреждениям", — процитировали в пресс-службе главного специалиста-эксперта регионального министерства строительства Степана Голева.

Помимо учебных кабинетов, в здании оборудуют спортивные залы, мастерские, компьютерные классы, лаборатории, а на прилегающей территории — стадион.

Планируется, что учебный процесс в новой школе начнется в сентябре 2019 года.

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