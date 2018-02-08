Совет Госдумы почтил память летчика сбитого Су-25

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Совет Государственной Думы почтил память летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии.

"Коллеги, предлагаю почтить вставанием память Романа Филипова, нашего летчика, героя, погибшего, сражаясь с террористами", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета нижней палаты в четверг.

После этого участники заседания почтили память российского летчика.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

Майор посмертно представлен к званию Героя России.

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