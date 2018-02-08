Памфилова потребовала не называть "местечковые мероприятия" референдумами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова требует от избиркомов в регионах не допускать использование названия "референдум" для проведения "местечковых мероприятий" и разных фотоконкурсов в день голосования за президента РФ с использованием символики выборов-2018.

"Я уже неоднократно высказывала свою озабоченность, что в ряде регионов в день голосования предполагается проведение так называемых "школьных референдумов"… Я возражаю против использования слова "референдум" там, где это не положено… Это опросы, как угодно называйте, не вносите путаницу и сумятицу в умы людей. Отделить все мероприятия, которые не относятся к выборам, непосредственно к избирательному процессу и непосредственно к голосованию",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, к сожалению, опасения оказались небеспочвенными и некоторые регионы совместили на муниципальном уровне выборы президента с подобными "референдумами" и "использовали символику президентских выборов для организации свои местечковых мероприятий".

Например, по словам Памфиловой, один из таких случаев был в Ямало-Ненецком округе, где предлагается проголосовать за эскиз объектов благоустройства муниципального образования. Вся эта информация совмещена с выборами президента РФ.

"Фактически хотят проехаться на авторитете президентских выборов. Раньше надо было думать: решали бы своим проблемы в течение года — не было бы необходимости паразитировать на президентских выборах. Сейчас мы это не допустим", — подчеркнула глава ЦИК.

"Это бездумное и безответственное совмещение информационных материалов", — добавила она.