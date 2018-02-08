Памфилова потребовала не называть "местечковые мероприятия" референдумами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова требует от избиркомов в регионах не допускать использование названия "референдум" для проведения "местечковых мероприятий" и разных фотоконкурсов в день голосования за президента РФ с использованием символики выборов-2018.
По ее словам, к сожалению, опасения оказались небеспочвенными и некоторые регионы совместили на муниципальном уровне выборы президента с подобными "референдумами" и "использовали символику президентских выборов для организации свои местечковых мероприятий".
"Фактически хотят проехаться на авторитете президентских выборов. Раньше надо было думать: решали бы своим проблемы в течение года — не было бы необходимости паразитировать на президентских выборах. Сейчас мы это не допустим", — подчеркнула глава ЦИК.
"Это бездумное и безответственное совмещение информационных материалов", — добавила она.