Роскомнадзор предупредил Facebook о проверке во второй половине года

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Роскомнадзор проинформировал Facebook о проведении комплексной проверки компании во второй половине 2018 года, сообщается на сайте ведомства по итогам встречи руководителя Роскомнадзора Александра Жарова с представителями Facebook, которая прошла в четверг в Москве.

В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения компанией Facebook на территории РФ норм и требований российского законодательства.

"Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства. Роскомнадзор и компания Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке", — говорится в сообщении.

Жаров еще ноябре минувшего года сообщал, что с Facebook планируется обсудить вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. Ранее он заявлял, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.