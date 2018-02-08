В СК оценили ситуацию с коррупцией в силовых ведомствах в 2017 году

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Количество коррупционных преступлений в рядах силовых ведомств России по итогам 2017 года снизилось на 14%, сообщило в четверг Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По данным ГВСУ, озвученным на прошедшей в Москве коллегии ведомства, в минувшем году военные следователи зарегистрировали 32,6 тысячи сообщений о преступлениях, завершены производством свыше 8,9 тысяч уголовных дел.

"Говоря о зарегистрированных коррупционных преступлениях, Александр Сорочкин (руководитель ГВСУ) отметил, что в 2017 году их количество сократилось на 14%", — сообщает ведомство, не приводя конкретных цифр.

По сравнению с 2016 годом размер ущерба, учтенного по всем расследованным в ГВСУ преступлениям, вырос на 37% и составил 8,9 миллиардов рублей. С целью его возмещения по ходатайству военных следователей судами наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц общей стоимостью около 1 миллиарда рублей.