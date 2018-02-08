В СК оценили ситуацию с коррупцией в силовых ведомствах в 2017 году

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Количество коррупционных преступлений в рядах силовых ведомств России по итогам 2017 года снизилось на 14%, сообщило в четверг Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.
18.6%Большими реальными сроками
32.0%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.5%Разве что высшая мера поможет
23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Говоря о зарегистрированных коррупционных преступлениях, Александр Сорочкин (руководитель ГВСУ) отметил, что в 2017 году их количество сократилось на 14%", — сообщает ведомство, не приводя конкретных цифр.
По сравнению с 2016 годом размер ущерба, учтенного по всем расследованным в ГВСУ преступлениям, вырос на 37% и составил 8,9 миллиардов рублей. С целью его возмещения по ходатайству военных следователей судами наложен арест на имущество обвиняемых и третьих лиц общей стоимостью около 1 миллиарда рублей.