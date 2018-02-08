В Госдуме предложили ввести новую категорию вузов

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по образованию и науке считает необходимым разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект о создании новой категории вузов – электронных университетов, сообщается в проекте решения комитета, которое принято депутатами в ходе заседания в четверг.

"Комитет… считает необходимым разработку и внесение в Государственную думу проекта федерального закона о внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ", предусматривающего установление новой категории образовательных организаций высшего образования "открытый университет" ("электронной университет")", — сообщается в проекте решения комитета.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии по развитию индустрии электронного обучения.

"Мы просили бы Дмитрия Анатольевича (Медведева) лично возглавить такую комиссию", — заявил первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на заседании комитета в четверг.