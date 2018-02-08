RT запускает программу с экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеканал RT на испанском языке запускает ток-шоу, ведущим которого станет бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

Он будет обсуждать актуальные социально-политические проблемы с мировыми политиками и общественными деятелями тет-а-тет. Премьера программы "Разговор с Корреа" состоится 1 марта.

"Жизнь дала мне уникальную возможность узнать разницу между теорией и грубой действительностью, чтобы уметь отличать поверхностное от глубокого, мудрость от глупости, переменчивое от постоянного. Об этом мы и будем беседовать с выдающимися людьми, которые станут героями моей программы", — рассказал Корреа.

"Впервые в истории нашего канала своё шоу на RT будет вести бывший президент. Особенно мы гордимся, что это президент страны, поддержавшей одного моего хорошего знакомого и героя целого поколения Джулиана Ассанжа, когда он попал под жернова свободы слова", — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Рафаэль Корреа — 43-й президент Эквадора (2007—2017 годы), доктор экономических наук, основатель собственного политического движения "Альянс ПАИС". Корреа — автор множества научных статей и книг об экономических проблем современного мира.