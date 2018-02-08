Глава Приамурья в Instagram выбрал тех, кто выпьет с ним кофе

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Глава Приамурья Александр Козлов провел на своей странице в Instagram конкурс, трое победителей которого в качестве приза получили возможность встретиться с губернатором за чашкой кофе и обсудить его работу.
Ну что, все готовы? Это конечно очень здорово, что в нашем небольшом конкурсе приняло участие столько людей! #СпасибоВам Для меня, поверьте, ваше участие и поддержка значит очень многое! 🔻🔻🔻 Итак, выбор победителя осуществлялся при помощи стороннего независимого сервиса giveawation.com Результаты его вы можете посмотреть в видео под этим постом или по номеру 113806 на сайте сервиса. 🔻🔻🔻 Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей! Встречайте: @kolosova9528 @edwardamur @polinochka0808 Поздравляю Вас! В скором времени с Вами свяжутся! P.s. Думаю в будущем мы повторим нечто подобное! #губернатор #АлександрКозлов #gubernatorlive
Для победы надо было подписаться на страницу Козлова в Instagram, поставить "лайк" на записи и отметить в комментариях трех своих друзей. В четверг губернатор подвел итоги розыгрыша и определил трех победителей с помощью специального сервиса.
"Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей!… Думаю в будущем мы повторим нечто подобное", — написал Козлов.
Победителями стали @kolosova9528, @edwardamur и @polinochka0808.
Ранее Козлов рассказал РИА Новости, что в Instagram, где он завел страницу в мае 2017 года, местные жители жалуются ему на ржавую воду, незаконные сборы в детских садах и медицину.