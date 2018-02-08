Глава Приамурья в Instagram выбрал тех, кто выпьет с ним кофе

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Глава Приамурья Александр Козлов провел на своей странице в Instagram конкурс, трое победителей которого в качестве приза получили возможность встретиться с губернатором за чашкой кофе и обсудить его работу.

"Приглашу вас на чашку кофе, расскажу о своей работе и с радостью услышу о вашей. Хорошо проведем время", — написал Козлов, запуская конкурс.

Для победы надо было подписаться на страницу Козлова в Instagram, поставить "лайк" на записи и отметить в комментариях трех своих друзей. В четверг губернатор подвел итоги розыгрыша и определил трех победителей с помощью специального сервиса.

"Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей!… Думаю в будущем мы повторим нечто подобное", — написал Козлов.

Победителями стали @kolosova9528, @edwardamur и @polinochka0808.

Ранее Козлов рассказал РИА Новости, что в Instagram, где он завел страницу в мае 2017 года, местные жители жалуются ему на ржавую воду, незаконные сборы в детских садах и медицину.