Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ вернулись к учебе

КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ детей вернулись за парты, сообщил РИА Новости директор школы №5 Сергей Разуваев.
"Трое пострадавших детей приступили к занятиям. Двое из них — в центре реабилитации со своим седьмым классом, на который было совершено нападение. Третий ученик — другого класса. Он в школе", — сказал Разуваев.
В конце января мэрия Улан-Удэ сообщила, что класс, который пострадал от ЧП в школе №5, направят в реабилитационный центр "Светлый". Центр оснащен всем необходимым, есть библиотека, компьютерный класс, кабинеты лечебной физкультуры, психологической реабилитации, сенсорная комната, библиотека, тренажерный и спортивный залы.