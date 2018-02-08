Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ вернулись к учебе

КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ детей вернулись за парты, сообщил РИА Новости директор школы №5 Сергей Разуваев.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. Возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Трое пострадавших детей приступили к занятиям. Двое из них — в центре реабилитации со своим седьмым классом, на который было совершено нападение. Третий ученик — другого класса. Он в школе", — сказал Разуваев.

В конце января мэрия Улан-Удэ сообщила, что класс, который пострадал от ЧП в школе №5, направят в реабилитационный центр "Светлый". Центр оснащен всем необходимым, есть библиотека, компьютерный класс, кабинеты лечебной физкультуры, психологической реабилитации, сенсорная комната, библиотека, тренажерный и спортивный залы.