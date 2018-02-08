В Воронеже спортсмены-паралимпийцы пришли почтить память летчика Филипова

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Спортсмены-паралимпийцы и их тренеры пришли в Воронеже на церемонию прощания с Героем России летчиком Романом Филиповым, погибшим в бою в Сирии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Панихида по Филипову пройдет в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа. За несколько часов до ее начала люди уже стали собираться у ограды Дома офицеров. Многие пришли с гвоздиками — мужчины, женщины, молодые, пожилые. С Филиповым пришли попрощаться военные, простые воронежцы, среди которых школьники.

"Мы думаем, что он герой. Приехали почтить память, отдать дань уважения", — сказал спортсмен-паралимпиец Игорь Рогов.

Он вместе с другим спортсменом-колясочником Михаилом Хлебниковым прибыли сюда вместе со своими тренерами.

"Это тот момент, который должен сплотить общество как никогда. Сейчас в обществе разновекторные направления, а такие события сплачивают", — сказал тренер Олег Костюченко.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>