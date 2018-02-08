В Красноярске стартовал конкурс мемориальных досок в честь Хворостовского

Похоронная процессия на церемонии захоронения капсулы с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище в Москве. 28 ноября 2017

Похоронная процессия на церемонии захоронения капсулы с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище в Москве. 28 ноября 2017

КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Объявлен прием заявок на разработку эскизов мемориальных досок в честь певца Дмитрия Хворостовского в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Великобритании, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

"Прием заявок на разработку эскизных проектов мемориальных досок золотому баритону России Дмитрию Хворостовскому продлится с 7 февраля по 29 марта 2018 года. Они будут установлены в Ленинском и Центральном районах Красноярска, где когда-то учился и жил народный артист РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что победителей конкурса выберут 13 апреля. Изготовленные по эскизам победителей мемориальные доски в дальнейшем будут размещены на фасадах дома, где жил певец, и Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького, где он учился.

Ранее сообщалось, что часть праха певца будет помещена в мемориальном комплексе, который разместится близ Института искусств, где учился Хворостовский.